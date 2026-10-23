Il Milan vuole riportarlo subito in rossonero: operazione Athekame

L’inizio di stagione straordinario di Zachary Athekame con la maglia del Lione non è passato inosservato agli occhi della dirigenza del Milan.
Ceduto in estate in prestito secco per trovare continuità, il terzino svizzero sta stupendo tutti in Francia sotto la guida di Paulo Fonseca, collezionando prestazioni di altissimo livello condite da gol e assist.
Un rendimento eccellente che sta spingendo il club di via Aldo Rossi a valutare seriamente un’idea suggestiva per la prossima sessione invernale: anticipare il ritorno del laterale a Milanello già a gennaio.
Con il passaggio a un nuovo assetto tattico e l’esigenza di colmare le lacune numeriche sulla corsia destra, dove Ruben Amorim ha spesso dovuto adattare altri elementi, Athekame rappresenterebbe il rinforzo ideale.