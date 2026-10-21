Bournemouth-Milan, si cambia ancora: chi torna titolare

Archiviato il successo sofferto contro l’Atalanta, il Milan di Ruben Amorim è già proiettato sul prossimo impegno europeo.

Giovedì i rossoneri saranno ospiti del Bournemouth in Europa League, e in vista della trasferta inglese il tecnico portoghese è pronto a varare un ampio turnover per gestire le energie della rosa.

Tra i protagonisti attesi dal primo minuto figura Fikayo Tomori, chiamato a dare respiro al reparto arretrato in un momento chiave della stagione. Spazio anche sulle corsie esterne e in avanti, dove profili in rampa di lancio come Omari Hutchinson e il giovane Alphadjo Cisse – galvanizzato dalle recenti prestazioni – sperano di trovare una maglia da titolare.

Scelte mirate per mantenere alta l’intensità e permettere a tutta la rosa di incidere nel fitto calendario europeo.