Milan, lo sfogo di Rabiot: dura stoccata ai compagni

Le recenti dichiarazioni forti di Adrien Rabiot nel post-partita, in cui il centrocampista francese ha puntato il dito contro una presunta mancanza di mentalità e l’approccio non ottimale di chi subentra dalla panchina, non lasciano indifferente l’ambiente rossonero.

Un’analisi cruda e diretta che ha subito acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori.

Intervenuto in conferenza stampa, Ruben Amorim ha però voluto blindare il suo centrocampista, commentando con grande serenità le parole del giocatore: “Rabiot è fatto così, è molto emotivo e a me piacciono i giocatori emotivi. Ricordo che disse la stessa identica cosa anche per la nazionale francese, e stiamo parlando di un gruppo che ha vinto un Mondiale”.

Un’investitura importante da parte del tecnico portoghese, che apprezza la leadership e la fame di vittorie dell’ex Juventus, trasformando una critica pubblica in carburante per blindare la crescita del gruppo.