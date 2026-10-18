Pagelle Milan-Atalanta 3-2, tre punti sudati per i rossoneri

Tre punti sudatissimi per il Milan che, dopo essere stato avanti per 3-0, ha rischiato di farsi rimontare con l’Atalanta che ha sfiorato il pareggio nel finale.
Andiamo a vedere i voti della sfida con un Rabiot sugli scudi.
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 7 (84′ Tomori 6), De Winter 5,5, Pavlović 6; Moreira 7, Musah 6,5 (75′ Jashari 6), Modric 6 (75′ Loftus-Cheek 6), Chukwueze 5,5 (53′ Hutchinson 5); Rabiot 8, Pulisic 6 (75′ Estupinan 6); Gonçalo Ramos 6,5. All. Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6,5; Bellanova 6, Kristensen 5, Kolašinac 6 (20′ Obric 4), Bernasconi 5,5 (75′ Zappacosta 5); Pasalic 5,5 (59′ Gaetano 7), Ederson 5; Samardzic 5,5 (75′ Scamacca 6), De Ketelaere 5,5, Rowe 5 (59 Zalewski 6,5); Krstović. All. Sarri.
MARCATORI: Gonçalo Ramos rig., Rabiot, Gila, Gaetano, Krstovic