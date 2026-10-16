Endrick si allontana dal Milan, l’annuncio di Mourinho

Il sogno di mercato del Milan subisce una frenata brusca e inaspettata direttamente dalla voce di José Mourinho.
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Blancos ha spento sul nascere le voci di un possibile addio a gennaio di Endrick, blindando di fatto il giovane talento brasiliano al centro del suo progetto tecnico.
Le parole dell’allenatore portoghese arrivano come una doccia fredda per Gerry Cardinale e per la dirigenza rossonera, che contavano di sfruttare i margini di minutaggio ridotto del classe 2006 per strappare il sì al prestito. “Endrick resta con noi, so cosa può dare”, ha dichiarato Mourinho, allontanando ogni ipotesi di cessione.
Un ostacolo notevole per i piani offensivi di Ruben Amorim, costretto ora a virare su profili alternativi per rinforzare il reparto d’attacco nella prossima finestra di mercato.