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Sempre più calciomercato: Cardinale convinto del doppio colpo a gennaio

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Il passo falso contro il Sassuolo ha fatto scattare l’immediata reazione della proprietà rossonera.

Cardinale
Il Milan pensa al doppio colpo (Ansa) – MilanLive.it

Frustrato dai limiti emersi in campo, Gerry Cardinale avrebbe deciso di intervenire con decisione sul mercato per colmare le lacune della rosa e rilanciare le ambizioni di vertice del progetto di Ruben Amorim.

I primi obiettivi in cima alla lista della spesa sono di altissimo profilo. Per blindare e ringiovanire il reparto difensivo, il nome caldo è quello di Gonçalo Inácio, centrale di sicuro affidamento dello Sporting CP ed esperto dei dettami tattici del mister portoghese.

In avanti, invece, il sogno che stuzzica la dirigenza è Endrick, talento del Real Madrid già attratto dall’idea di vestire la maglia rossonera. Due colpi da novanta con cui il patron americano intende blindare il futuro del Milan.