Sempre più calciomercato: Cardinale convinto del doppio colpo a gennaio

Il passo falso contro il Sassuolo ha fatto scattare l’immediata reazione della proprietà rossonera.

Frustrato dai limiti emersi in campo, Gerry Cardinale avrebbe deciso di intervenire con decisione sul mercato per colmare le lacune della rosa e rilanciare le ambizioni di vertice del progetto di Ruben Amorim.

I primi obiettivi in cima alla lista della spesa sono di altissimo profilo. Per blindare e ringiovanire il reparto difensivo, il nome caldo è quello di Gonçalo Inácio, centrale di sicuro affidamento dello Sporting CP ed esperto dei dettami tattici del mister portoghese.

In avanti, invece, il sogno che stuzzica la dirigenza è Endrick, talento del Real Madrid già attratto dall’idea di vestire la maglia rossonera. Due colpi da novanta con cui il patron americano intende blindare il futuro del Milan.