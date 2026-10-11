Sassuolo-Milan, infortunio per Gabbia: le condizioni del difensore

Pomeriggio di grande apprensione in casa Milan. Nel corso della sfida di campionato contro il Sassuolo, Matteo Gabbia è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena sedici minuti, uscendo in barella e visibilmente in lacrime.
Il difensore rossonero, schierato titolare per la prima volta in questa stagione dopo aver smaltito i recenti problemi alla caviglia, ha accusato un doloroso stop in seguito a un allungo.
Le prime avvisaglie raccolte dallo staff medico evidenziano un problema serio ai flessori della coscia sinistra. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali di rito per stabilire con esattezza l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Un duro colpo per la retroguardia di Ruben Amorim, che rischia di dover rinunciare a lungo a uno dei suoi elementi chiave in vista dei prossimi impegni ravvicinati.