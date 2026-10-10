Triplo rinnovo in arrivo: il Milan ora ha fretta

La dirigenza del Milan lavora senza sosta per programmare il futuro e mettere al sicuro le pietre miliari della rosa di Ruben Amorim.

La priorità assoluta di via Aldo Rossi riguarda i prolungamenti contrattuali dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione.

Tra le trattative più avanzate c’è quella per Christian Pulisic: lo statunitense, sempre più leader tecnico ed emotivo del gruppo, ha già espresso la volontà di restare a lungo e l’intesa per un nuovo accordo su basi economiche adeguate è ormai ai dettagli. Avanti a gonfie vele anche le trattative per Strahinja Pavlović, pilastro difensivo destinato a un ritocco dell’ingaggio dopo le ottime prestazioni.

Fiducia rinnovata anche sul fronte Adrien Rabiot, inseritosi subito al meglio nei meccanismi rossoneri: il club conta di proseguire insieme oltre la scadenza. Un segnale chiaro di continuità per consolidare il progetto.