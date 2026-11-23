La netta vittoria per 5-1 del Milan contro il Frosinone a San Siro lascia in eredità un messaggio inequivocabile sul futuro di Francesco Camarda.
Nonostante un risultato ampiamente messo in cassaforte già ben prima del triplice fischio, Rúben Amorim ha scelto di non concedere nemmeno uno spezzone di gara al giovane attaccante classe 2008, lasciandolo in panchina per tutti i novanta minuti.
Un’esclusione che pesa più di mille parole e certifica come il talento rossonero sia ormai fuori dalle rotazioni effettive del tecnico portoghese.
Con un minutaggio stagionale ridotto al lumicino e la necessità impellente di giocare con continuità per non frenare il proprio percorso di crescita, la cessione nella sessione invernale di calciomercato appare oggi una scelta inevitabile.