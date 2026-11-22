Non solo Nicolò Tresoldi ed Endrick: per rinforzare il reparto offensivo di Rúben Amorim già a gennaio, il Milan valuta con crescente attenzione anche Ermedin Demirović.

Il centravanti bosniaco dello Stoccarda, già a segno per nove volte in questa stagione ed osservato da vicino dagli scout rossoneri nelle ultime settimane, si affaccia come un’alternativa concreta e d’esperienza per affiancare o dare il cambio a Gonçalo Ramos.

Le piste principali restano complesse: il Club Brugge frena sulla cessione invernale di Tresoldi — valutato circa 50 milioni — preferendo rimandare il discorso all’estate, mentre per Endrick restano da superare le resistenze di José Mourinho e le condizioni legate al Real Madrid. In questo scenario, il profilo di Demirović — apprezzato anche per la conoscenza della Serie A e per l’intesa con l’area tecnica in arrivo — offre garanzie immediate di gol e fisicità.