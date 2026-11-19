La storia tra il Milan e Ruben Loftus-Cheek sembra giunta ai titoli di coda.

Tra problemi fisici ricorrenti e un rendimento al di sotto delle aspettative, il centrocampista inglese non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Rúben Amorim. Con il contratto in scadenza e nessun discorso di rinnovo avviato, le strade sono destinate a separarsi.

La dirigenza rossonera, per evitare di perderlo a parametro zero in estate, valuta concretamente la cessione già nella prossima sessione di gennaio. Di fronte a un’offerta minima intorno ai 4-5 milioni di euro, il club darebbe immediatamente il via libera all’operazione. Sulle tracce dell’ex Chelsea resta forte l’interesse del Beşiktaş e di altri club esteri, pronti ad approfittare dell’occasione per anticipare i tempi e accogliere il giocatore subito.