Mentre il Milan pianifica i tre interventi strategici richiesti da Rúben Amorim per la sessione invernale di calciomercato, tra le idee per rinforzare il pacchetto arretrato spunta con forza il nome di Gabriele Calvani.

Il giovane difensore centrale classe 2004, attualmente in forza al Frosinone ma di proprietà del Genoa, sta stupendo tutti per personalità e rendimento nella massima serie.

Le prestazioni del centrale italiano non sono passate inosservate: negli ultimi giorni un emissario degli scout rossoneri ha seguito da vicino il giocatore per valutarne doti fisiche, margini di crescita e adattabilità alla difesa a tre. Considerata la necessità di inserire un nuovo elemento nel reparto arretrato e i buoni rapporti tra i club, il profilo di Calvani rappresenta un’opzione low cost e di prospettiva, da affiancare ai nomi più blasonati seguiti dalla dirigenza.