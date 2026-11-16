Tripla cessione, salutano il Milan a gennaio

Il Milan sta lavorando in vista del calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Prima di acquistare, però, i rossoneri sanno di dover cedere.

Ci sono tre calciatori che sembrano essere in odore di cessione. Francesco Camarda deve trovare maggiore spazio e probabilmente verrà ceduto dal Milan in prestito secco in vista della seconda parte di stagione o in una squadra in media classifica di Serie A oppure in una squadra che lotta per la promozione in Serie B.

Potrebbe salutare il Milan anche Ardon Jashari, che non ha convinto da quando è arrivato in rossonero nell’estate del 2025 e con il Milan che potrebbe fare cassa per cercare poi un nuovo centrocampista in sede di mercato.

Verso l’addio anche Estupinan, che nelle ultime settimane ha perso il posto e il Milan avrebbe aperto nuovamente alla cessione che era stata bloccata durante il mese di agosto.