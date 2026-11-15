Tomori prova ad anticipare i tempi: può recuperare per il Frosinone

La sosta per le nazionali potrebbe restituire a Rúben Amorim una pedina fondamentale per la retroguardia del Milan.

Fikayo Tomori, fermatosi per infortunio nella sfida contro il Bologna e costretto a saltare i recenti impegni di campionato ed Europa League, lavora intensamente a Milanello per bruciare le tappe e tornare a disposizione subito dopo la pausa.

L’obiettivo dello staff medico rossonero e del centrale inglese è la convocazione per la sfida interna contro il Frosinone, in programma al rientro il prossimo 22 novembre. In un momento d’emergenza difensivo, il recupero di Tomori rappresenterebbe una boccata d’ossigeno cruciale per dare solidità al pacchetto arretrato e ripartire con maggiore equilibrio in vista del tour de force di fine anno.