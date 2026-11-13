Nuova idea per gennaio, il Milan pensa al colpo dal Chelsea

Il nome di Malo Gusto comincia a scaldare le cronache di mercato in vista della sessione invernale. Il terzino francese, chiuso da una forte concorrenza al Chelsea e desideroso di trovare maggiore continuità per non perdere il treno della Nazionale, valuta l’addio ai Blues, che sembrano aperti a valutare la cessione.
Sulle tracce del classe 2003 c’è il Milan, ma anche diversi club europei tra cui il Como e il Lipisa. I rossoneri, alla ricerca di profili giovani e di spessore internazionale per rinforzare le corsie a disposizione di Rúben Amorim, monitorano con attenzione la situazione.
L’operazione resta complessa per la forte concorrenza e i costi legati al cartellino, ma la necessità del Milan di puntellare la rosa potrebbe trasformare il francese in un’opportunità di primissima fascia per gennaio.