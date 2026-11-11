Decisione a sorpresa di Amorim: sette giorni di vacanza

Archiviato l’impegno di campionato e il successo prezioso ottenuto sul campo del Genoa, in casa Milan scatta ufficialmente la sosta per gli impegni delle nazionali.

Per sfruttare al meglio questo periodo di pausa e consentire alla squadra di ricaricare le energie fisiche e mentali dopo un tour deavforce molto intenso, il tecnico Rúben Amorim ha deciso di concedere un periodo di riposo al gruppo.

I giocatori non impegnati con le rispettive selezioni nazionali beneficeranno infatti di una settimana di stop, utile per staccare la spina dopo le fatiche accumulate tra campionato ed coppe. Il rompete le righe è immediato: l’appuntamento a Milanello per la ripresa ufficiale degli allenamenti e la preparazione dei prossimi impegni di campionato è fissato per lunedì 16 novembre.