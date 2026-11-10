Cardinale pronto a presentare Krosche: gli obiettivi di gennaio

Il futuro strategico e sportivo del Milan entra ufficialmente nel vivo con la definizione dell’arrivo di Markus Krösche.

Il dirigente tedesco, pronto a insediarsi come nuovo Head of Football dei rossoneri a partire dal prossimo gennaio (con un possibile sbarco anticipato a Milanello per prendere le misure), rappresenta il tassello chiave fortemente voluto da Gerry Cardinale per dare una svolta decisiva alla programmazione societaria e di mercato.

Krösche avrà il compito di affiancare Rúben Amorim e di tradurre in mosse concrete le esigenze emerse in questa prima parte di stagione, acuite dai recenti stop e dai problemi fisici che hanno colpito la rosa. La priorità assoluta per la finestra invernale resta la pianificazione di tre interventi mirati per puntellare la squadra: un difensore centrale di spessore, un esterno di centrocampo e un rinforzo offensivo per completare il reparto avanzato.