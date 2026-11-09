Nuova dichiarazione d’amore di Modric al Milan

Protagonista assoluto della copertina di SportWeek, Luka Modric è tornato a parlare del suo legame viscerale con il Milan e dei motivi che lo hanno spinto a prolungare l’avventura in rossonero.

A 41 anni, il metronomo croato continua a incantare in mezzo al campo, confermandosi un pilastro imprescindibile nello scacchiere tattico di Rúben Amorim.

Ripercorrendo la scelta di rimanere a Milanello nonostante le incertezze della scorsa stagione, il fuoriclasse ex Real Madrid ha svelato di non aver mai nutrito dubbi: “Al Milan mi sento amato, almeno quanto io amo ancora questo sport. Ho parlato con il club e con il mister, percependo subito una grande fiducia”.

Concentrato sugli obiettivi stagionali e sulla crescita collettiva della squadra, Modric ha ribadito l’ambizione di lottare fino alla fine per lo Scudetto, unendo leadership e classe pura al servizio del progetto tecnico rossonero.