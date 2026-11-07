Disastro Milan in Europa, tre colpi sul mercato per sistemare la situazione

La doccia fredda casalinga in Europa League contro il Ferencváros riaccende violentemente i riflettori sulle carenze d’organico del Milan.

Più che un semplice passaggio a vuoto, lo stop a San Siro contro gli ungheresi ha evidenziato limiti strutturali e una coperta troppo corta per sostenere le ambizioni di Rúben Amorim su più fronti.

La sfida ha confermato la necessità impellente di intervenire con decisione nel mercato invernale. Servono tre rinforzi prioritari per completare la rosa: un difensore centrale di livello per garantire solidità e rotazioni affidabili, un esterno di centrocampo capace di dare ampiezza e fisicità per compensare le assenze sulle corsie, e un terminale d’attacco in grado di garantire gol e presenza in area. La dirigenza, in linea con gli impegni annunciati dalla proprietà, è ora chiamata a tradurre le parole in fatti per blindare il progetto tecnico.