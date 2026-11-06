Fonseca allo Sporting, cambio di panchina per l’ex Milan

Si chiude ufficialmente l’avventura francese di Paulo Fonseca. Dopo il commovente saluto e le lacrime versate al termine della vittoria contro l’Angers, l’ex tecnico del Milan ha definito il suo passaggio allo Sporting Lisbona, dove raccoglierà l’eredità di Rui Borges sulla panchina dei Leões.
Per liberarsi anzitempo dal club transalpino, l’allenatore portoghese ha dovuto far fronte agli aspetti economici legati all’accordo, provvedendo al pagamento di una penale di circa 5 milioni di euro per la rescissione anticipata del contratto che lo legava all’OL fino al 2027.
Un sacrificio economico importante, fortemente voluto dal tecnico pur di cogliere al volo l’opportunità di tornare in patria e guidare una delle big del campionato portoghese.