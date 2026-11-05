Nuova tegola Milan, Chukwueze operato: i tempi di recupero

Nuova tegola pesante per il reparto offensivo del Milan. Il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra, eseguito dal Professor Ernest Schilders, per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra.

L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore farà rientro in Italia per avviare il percorso riabilitativo.

Per Rúben Amorim si tratta di una perdita pesantissima: i tempi di recupero stimati per l’esterno nigeriano si aggirano infatti intorno ai tre mesi. Un nuovo stop che aggrava l’emergenza sulle corsie laterali, andando a sommarsi alla precedente assenza di Alexis Saelemaekers e acuendo la necessità di interventi mirati sul mercato per rinforzare la rosa in vista dei prossimi mesi.