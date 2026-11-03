Dopo il derby il grande colpo: Cardinale pronto a chiudere

Grande entusiasmo in casa Milan dopo la vittoria del derby per 3-1 contro l’Inter che ha rilanciato i rossoneri in classifica.

La società ha tutta l’intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Ruben Amorim per essere maggiormente competitiva in vista della seconda parte della stagione e lottare per i titoli fino al termine.

Il primo obiettivo del Milan è rinforzare la difesa con Gonçalo Inácio dello Sporting che resta l’obiettivo numero uno e Gerry Cardinale è pronto a investire circa 40 milioni di euro per portare il centrale a disposizione del proprio tecnico. Molto probabilmente arriveranno anche un attaccante per completare il reparto offensivo e un esterno di centrocampo in grado di dare nuove soluzioni a Ruben Amorim.