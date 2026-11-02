Retroscena Modric, rivelazione a sorpresa del croato

Protagonista assoluto e faro del centrocampo rossonero nel prestigioso successo per 3-1 nel derby contro l’Inter, Luka Modric ha conquistato tutti a suon di prestazioni monumentali.

Intervistato nel post-partita ai microfoni di CBS Sport, il campione croato ha espresso tutta la sua felicità per il momento della squadra, sottolineando l’importanza di lasciarsi alle spalle i passaggi a vuoto e di mantenere alta la concentrazione per ambire ai traguardi più alti.

Il metronomo rossonero ha poi svelato i retroscena della sua permanenza a Milanello, confessando come la fiducia percepita dall’ambiente e il confronto diretto avuto con Rúben Amorim siano stati determinanti nella sua scelta di proseguire l’avventura in rossonero: “Mi sento amato e apprezzato, volevo rimanere per divertirmi ancora e aiutare i giovani a crescere”. Un leader infinito per il progetto tecnico di Amorim.