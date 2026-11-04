Diawara nuovo punto fermo del Milan, Amorim ha una sicurezza in più

Considerato un oggetto misterioso fino a poche settimane fa, Diawara è riuscito a prendersi il Milan con un’ottima prestazione nel derby contro l’Inter.
Schierato già da titolare in occasione della vittoria contro l’Udinese ed entrato in campo nella sconfitta contro il Bologna, Diawara è riuscito a conquistare una maglia nell’undici iniziale della stracittadina vinta contro i nerazzurri.
Il giovane difensore francese è stato schierato da terzino sinistro da Ruben Amorim ed ora è diventato una risorsa in più per la retroguardia rossonera in questo momento di emergenza che porterà il Milan ad avere i giocatori contati fino al mercato di gennaio.