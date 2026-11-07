Milan-Tresoldi: arriva l’annuncio, i tifosi sognano

Il nome di Nicolò Tresoldi continua a infiammare le cronache di mercato in chiave rossonera, ma l’operazione si conferma tra le più complesse e onerose del panorama europeo.

L’attenzione del Milan per l’attaccante del Club Bruges resta altissima, spinta dalla volontà di regalare a Rúben Amorim un profilo di primissima fascia per il futuro dell’attacco.

Tuttavia, la struttura economica dell’affare impone estrema cautela. Forte di un rendimento straordinario e di una valutazione che ormai ha raggiunto quota 50 milioni di euro, il club belga non intende fare sconti. Nonostante la chiara fede rossonera del giocatore e il forte gradimento della proprietà di Gerry Cardinale, la concorrenza internazionale delle big d’Europa e i costi elevati rendono la strada in salita per il Milan, chiamato a valutare attentamente ogni mossa.