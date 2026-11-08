De Winter ha rifiutato la convocazione con il Belgio, scoppia la polemica

Non figura nell’elenco dei convocati del Belgio per i prossimi impegni di Nations League il difensore del Milan Koni De Winter. L’esclusione del centrale rossonero, ormai titolare inamovibile nella retroguardia a tre di Rúben Amorim, non è legata a motivi fisici o tecnici, bensì a una scelta personale del giocatore.
Come spiegato dal commissario tecnico belga in conferenza stampa, è stato lo stesso difensore a decidere di declinare la chiamata, non sentendosi a proprio agio in questo momento con la Nazionale.
Una decisione forte che fa rumore, specie alla luce del grande minutaggio che il classe 2002 sta trovando in rossonero per sopperire all’emergenza infortuni. Nella lista del Belgio trova invece spazio l’altro milanista Diego Moreira, mentre il club rossonero monitora la situazione del proprio centrale in vista della ripresa del campionato.