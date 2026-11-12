Tresoldi-Milan, svelato il retroscena: era fatta

Il forte gradimento del Milan per Nicolò Tresoldi affonda le radici in un retroscena di mercato svelato di recente. Nel corso dell’estate 2021, l’attaccante oggi in forza al Club Bruges e grande obiettivo dei rossoneri per il futuro fu a un soffio dal vestire la maglia del Diavolo.

All’epoca della gestione dirigenziale formata da Paolo Maldini e Frederic Massara, l’affare era virtualmente chiuso. Il giovane attaccante, secondo Matteo Moretto, si recò persino in sede a Casa Milan e a Milanello per definire tutti i dettagli e apporre le firme sui contratti. Tuttavia, l’operazione saltò sul più bello e il giocatore fece ritorno in Germania per proseguire il suo percorso all’Hannover, prima di esplodere definitivamente in Belgio.

Oggi il suo nome è tornato prepotentemente di attualità per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Rúben Amorim, sebbene i costi elevati fissati dal Bruges complichino la trattativa.