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Tresoldi-Milan, svelato il retroscena: era fatta

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Il forte gradimento del Milan per Nicolò Tresoldi affonda le radici in un retroscena di mercato svelato di recente. Nel corso dell’estate 2021, l’attaccante oggi in forza al Club Bruges e grande obiettivo dei rossoneri per il futuro fu a un soffio dal vestire la maglia del Diavolo.

Tresoldi
Tresoldi nel mirino del Milan (Ansa Foto) – milanlive.it

All’epoca della gestione dirigenziale formata da Paolo Maldini e Frederic Massara, l’affare era virtualmente chiuso. Il giovane attaccante, secondo Matteo Moretto, si recò persino in sede a Casa Milan e a Milanello per definire tutti i dettagli e apporre le firme sui contratti. Tuttavia, l’operazione saltò sul più bello e il giocatore fece ritorno in Germania per proseguire il suo percorso all’Hannover, prima di esplodere definitivamente in Belgio.

Oggi il suo nome è tornato prepotentemente di attualità per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Rúben Amorim, sebbene i costi elevati fissati dal Bruges complichino la trattativa.