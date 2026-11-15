Destino segnato per Camarda, via a gennaio: la destinazione

Poco spazio e la necessità di trovare una continuità indispensabile per la sua crescita. L’avvio di stagione di Francesco Camarda con la maglia del Milan è stato condizionato da un impiego estremamente ridotto: appena 119 minuti complessivi accumulati tra campionato ed Europa League, con una sola presenza da titolare e zero reti all’attivo.

Un bottino troppo scarno per un prospetto classe 2008 su cui la società punta fortemente per il futuro.

Alla luce delle mancate rotazioni concesse da Rúben Amorim e delle manovre di mercato orientate all’arrivo di un nuovo centravanti a gennaio, il club rossonero sta seriamente valutando la cessione in prestito secco. Diverse squadre di Serie A e B monitorano la situazione, pronte a garantirgli quel minutaggio cruciale per completare la maturazione e tornare a Milanello da protagonista.