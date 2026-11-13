In arrivo il rinnovo di Rabiot, il Milan vuole chiudere subito

Il rendimento straordinario e la leadership mostrata in campo hanno convitto il Milan ad accelerare in modo deciso per blindare Adrien Rabiot.

La dirigenza rossonera ha infatti impostato la trattativa per il prolungamento contrattuale del centrocampista francese, con l’obiettivo di estendere l’accordo attuale fino al giugno 2030.

Un investimento forte e fortemente voluto dalla società per premiare il pilastro della mediana di Rúben Amorim. Per blindare il centrocampista, il club è pronto a riconoscergli un adeguamento dell’ingaggio che toccherà quota 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Con questa mossa strategica, il Milan sceglie la via della continuità tecnica e della stabilità, blindando uno dei leader indiscussi dello spogliatoio e allontanando qualsiasi sirena di mercato in vista delle prossime sessioni.