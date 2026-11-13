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In arrivo il rinnovo di Rabiot, il Milan vuole chiudere subito

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Il rendimento straordinario e la leadership mostrata in campo hanno convitto il Milan ad accelerare in modo deciso per blindare Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot
Milan, vicino il rinnovo di Rabiot (Ansa Foto) – milanlive.it

La dirigenza rossonera ha infatti impostato la trattativa per il prolungamento contrattuale del centrocampista francese, con l’obiettivo di estendere l’accordo attuale fino al giugno 2030.

Un investimento forte e fortemente voluto dalla società per premiare il pilastro della mediana di Rúben Amorim. Per blindare il centrocampista, il club è pronto a riconoscergli un adeguamento dell’ingaggio che toccherà quota 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Con questa mossa strategica, il Milan sceglie la via della continuità tecnica e della stabilità, blindando uno dei leader indiscussi dello spogliatoio e allontanando qualsiasi sirena di mercato in vista delle prossime sessioni.