Si complica Tresoldi, arriva il no del Bruges

Il futuro di Nicolò Tresoldi continua a dominare le pagine del calciomercato rossonero, arricchendosi di nuovi importanti aggiornamenti direttamente dal Belgio.

Se l’interesse del Milan per il talentuoso attaccante resta fortissimo e alimentato dalla chiara fede milanista del giocatore, la strada per portarlo a Milanello già nella sessione invernale si conferma particolarmente in salita.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Club Brugge sarebbe sì orientata a valutare la cessione del proprio gioiello, ma preferirebbe rimandare qualsiasi operazione ufficiale alla prossima estate per non indebolire la squadra a metà stagione. Il prezzo è fissato intorno ai 50 milioni di euro, e la concorrenza internazionale è folta. Nonostante le difficoltà temporali, la dirigenza rossonera monitora attentamente la situazione per capire se esistano margini per anticipare il colpo.