La situazione di Pervis Estupiñán in casa Milan è destinata a cambiare drasticamente nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Dopo essere stato blindato in estate per espressa volontà di Rúben Amorim, l’esterno ecuadoriano non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato, finendo progressivamente ai margini delle rotazioni tecniche.

Per sbloccare la situazione e favorire l’uscita del laterale, il super agente Jorge Mendes si è già attivato, offrendo il giocatore alla Fiorentina. I viola, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per la fascia sinistra, valutano con attenzione il profilo. L’ostacolo principale è legato all’ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti e a un contratto fino al 2030, ma la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato potrebbe agevolare l’intesa tra i club e regalare a Estupiñán una nuova chance in Serie A.