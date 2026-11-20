Il Milan tiene stretti i contatti per Gonçalo Inácio, difensore centrale mancino classe 2001 dello Sporting Lisbona e grande fedelissimo di Rúben Amorim.

Il tecnico portoghese lo conosce alla perfezione avendolo valorizzato in patria e spinge per riaverlo al centro della difesa a tre già nella prossima finestra invernale.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il club lusitano non chiude del tutto a una cessione a gennaio, ma chiede un’offerta importante — con una base valutata intorno ai 40 milioni di euro, bonus esclusi, ben al di sotto della clausola — per lasciar partire il proprio capitano. A favorire i rossoneri ci sono i buoni rapporti con l’entourage condiviso con Amorim e una comunicazione costante. La decisione finale spetterà a Gerry Cardinale e all’area tecnica con l’ingresso di Markus Krösche, in un mercato che vede in orbita difesa anche profili come Gabriele Calvani e suggestioni più ampie.