Pagelle Sassuolo-Milan 1-1, Odenthal risponde a Rabiot

Pareggio in casa del Sassuolo per il Milan che frena ancora in campionato e non riesce a tenere il ritmo delle prime della classe.

Un’occasione persa per i rossoneri che erano andati in vantaggio con il gol di Rabiot nella ripresa, salvo poi farsi riprendere dopo pochi minuti da Odenthal. Un Milan opaco e poco pericoloso in attacco. Buone le prestazioni di Rabiot e Moreira, deludono Pulisic e Ramos. Andiamo a vedere i voti della sfida.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 5,5; Van der Brempt 6 (79′ Cinquegrano sv), Caleta-Car 6,5, Leysen 6 (26′ Odenthal 7), Doig 6; Adzic 6 (60′ Thorstvedt 6), Matic 6,5 (79′ Lipani sv), Bakola 6,5; Berardi 6, Esposito 6 (60′ Bowie 6,5), Laurienté 6. Allenatore Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, Gabbia 5,5 (20′ De Winter 6), Pavlovic 5,5, Estupinan 5 (46′ Modric 6,5); Chukwueze 5,5 (85′ Hutchinson sv), Musah 5,5 (78′ Jashari sv), Rabiot 7, Moreira 7; Pulisic 5 (78′ Cisse sv); Ramos 5. Allenatore Amorim

Ammoniti: Estupinan, De Winter, Ramos, Pavlovic, Thorsvedt