Milan, spazio ai giovani: in arrivo il turnover di Amorim

Ruben Amorim è pronto a dare maggiore spazio ai giovani presenti in rosa, molto apprezzati dal tecnico portoghese.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’inviato Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul percorso dei due gioiellini classe 2008 del settore giovanile rossonero, Christian Comotto e Francesco Camarda. Nonostante lo scarso minutaggio finora collezionato in prima squadra, il loro talento resta al centro della considerazione dello staff tecnico.

“So per certo che ad Amorim piacciono tantissimo sia Comotto che Camarda”, ha spiegato il giornalista. “Se non li ha schierati con maggiore continuità in questa prima fase della stagione, è soltanto per una questione di equilibrio e gestione graduale all’interno della rosa”.

Nessuna bocciatura o ridimensionamento, dunque, ma un preciso piano di crescita. Il tecnico portoghese stima profondamente le qualità dei due giovani prospetti e intende inserirli progressivamente nei meccanismi della squadra senza bruciare le tappe.