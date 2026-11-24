Piove sul bagnato in casa Napoli sul fronte infortuni in vista dei prossimi impegni di campionato, compreso il big match contro il Milan in programma domenica 13 dicembre.
Nel corso della gara vinta 1-0 contro il Torino, Antonio Vergara era stato costretto a lasciare il campo in lacrime già al 13′ del primo tempo.
Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La diagnosi comporta uno stop piuttosto lungo, con tempi di recupero stimati fino a tre mesi per il giovane talento azzurro. Una defezione pesante per il Napoli, che priverà così la squadra di una risorsa importante non solo nelle prossime settimane ma anche nello scontro diretto contro i rossoneri di Rúben Amorim.