Endrick-Milan: c’è il sì, il brasiliano si avvicina ai rossoneri

Incredibile colpo di scena per il mercato del Milan.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza rossonera avrebbe strappato l’intesa di massima con Endrick per un clamoroso trasferimento alla corte di Ruben Amorim. Il gioiello brasiliano classe 2006, in cerca di maggiore spazio e centralità rispetto alla fitta concorrenza al Real Madrid, ha dato la sua disponibilità al progetto di via Aldo Rossi.

L’operazione punta a comporre una coppia d’attacco stellare ed esplosiva insieme a Gonçalo Ramos, garantendo a mister Amorim un reparto offensivo di livello mondiale per velocità, tecnica e senso del gol.

Resta ora da formalizzare la trattativa con i Blancos sulla formula del trasferimento, che potrebbe concretizzarsi in un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Un segnale di grandissima ambizione che scalda l’entusiasmo di tutto il popolo rossonero.