Milan-Atalanta, tripla assenza nella squadra di Sarri

Tegola pesantissima in casa Atalanta in vista del big match di campionato contro il Milan.
La formazione nerazzurra si presenterà a San Siro con defezioni pesantissime, dovendo fare a meno contemporaneamente di Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e dell’ex Franck Kessié.
Il centrale azzurro si è fermato per una distrazione muscolare ai flessori, mentre per l’attaccante si tratta di un problema accusato durante la sfida di Conference League. Niente ritorno sul prato del Meazza da ex per Kessié, frenato da un fastidioso sovraccarico al polpaccio.
Tre assenze di capitale importanza che complicano notevolmente i piani tattici degli orobici.