Bartesaghi sorpassa Estupinan, cambio di guardia sulla fascia sinistra

La crescita esponenziale di Davide Bartesaghi sta ridisegnando le gerarchie sulla fascia sinistra del Milan.
Il giovane esterno classe 2005, protagonista di ottime prestazioni sia in maglia rossonera che con la Nazionale Under 21, si candida con forza a un ruolo da protagonista nella scacchiera tattica di Ruben Amorim.
Frenato in avvio di stagione da un minutaggio ridotto, il prodotto del vivaio milanista ha sfruttato al meglio le recenti opportunità e i problemi fisici accusati da Pervis Estupiñán per mettere in seria difficoltà lo staff tecnico.
La sua spinta costante, l’attenzione difensiva e la personalità mostrata nei momenti chiave offrono garanzie importanti.La concorrenza interna tra i due esterni rappresenta uno stimolo fondamentale per alzare il livello qualitativo della corsia mancina. Bartesaghi scalpita e dimostra di possedere le stimmate del titolare, pronto a cogliere ogni occasione per prendersi definitivamente la fascia del Milan.