Milan ko contro il Bournemouth: pesante 3-0 per gli uomini di Amorim

Brutto KO in terra inglese per il Milan, che perde nella terza giornata di Europa League e complica i suoi piani verso la qualificazione al turno successivo della competizione europea.
Partita molto complicata per il Milan, che va sotto dopo pochi minuti per effetto di un calcio di rigore segnato da Kluivert dopo un fallo di mano di De Vrij in area di rigore.
Mike Maignan compie poi una grande sciocchezza venendo espulso, colpendo un avversario durante un’azione e regalando un nuovo calcio di rigore agli inglesi che raddoppiano. Nel finale di partita arriva poi il definitivo 3-0 su calcio di punizione, con l’ingenuità di Pavlović che si apre in barriera e lascia passare la palla che batte un incolpevole Torriani.
Brutta sconfitta quindi per il Milan, che ora dovrà cercare il riscatto in occasione della partita di Udine in programma domenica sera, valida per l’ottava giornata di Serie A.