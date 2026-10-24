Maignan nel mirino, ora è bufera Milan

Mike Maignan finisce nel mirino della critica dei tifosi rossoneri dopo la trasferta di Bournemouth che ha visto il portiere rossonero protagonista di un episodio negativo.

Il capitano del Milan ha commesso un fallo in area di rigore, commettendo una leggerezza che ha portato al raddoppio degli inglesi e alla sua conseguente espulsione, con il Milan costretto a giocare in dieci il resto della partita, compromettendo le possibilità di rimonta nei confronti della squadra inglese.

Maignan non ha voluto rilasciare dichiarazioni al termine della partita ed è finito nel mirino dei tifosi che si aspettavano almeno le scuse da parte della classe 1995.