Udinese-Milan 0-2, i voti: tre punti e una sola insufficienza in campo

Il Milan ottiene tre punti fondamentali nella corsa in campionato battendo l’Udinese in trasferta grazie alle reti di Pulisic e Hutchinson.

Milan che passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie allo statunitense che sfrutta al meglio un’incomprensione della difesa bianconera.

Nella ripresa è il giamaicano a chiudere i conti. Nella formazione di Ruben Amorim non convince appieno Gonçalo Ramos, spesso nervoso e impreciso nella zona offensiva del campo. Ora i rossoneri sono attesi al turno infrasettimanale contro il Bologna. Andiamo a vedere i voti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5,5; Abankwah 5,5, Kabasele 5,5, Palma 5,5; Vojvoda 5 (64′ Zaniolo 5,5), Piotrowski 5 (46′ Miller 6), Karlstrom 6 (83′ Lovric sv), Kamara 5,5 (64′ Arizala 5,5); Chakvetadze 6, Ekkelenkamp 5; Davis 4,5 (83′ Vinciati sv). All. Runjaic

MILAN (4-4-2): Maignan 6; Tomori 6 (73′ Musah 6), De Winter 6, Pavlovic 6,5, Diawara 6,5; Hutchinson 7 (73′ Loftus-Cheek 6, 91′ Comotto sv), Modric 6,5, Jashari 7, Bartesaghi 6,5 (85′ Cisse sv); Ramos 5,5 (91′ Camarda sv), Pulisic 7. All Amorim

AMMONITI: Ramos, Karlstrom, Modric

MARCATORI: Pulisic, Huchtinson