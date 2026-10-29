Emergenza Milan, tre colpi a gennaio

L’attuale momento di emergenza per la condizione degli infortunati nella rosa del Milan porterà il club ad intervenire sul mercato in vista di gennaio.

La dirigenza rossonera sta già pensando a quelli che potrebbero essere i rinforzi in vista della seconda parte di stagione. Sicuramente arriverà un difensore centrale con Gonçalo Inácio in pole position.

Possibile anche un acquisto in attacco, anche se si è complicata la possibilità di arrivare ad Endrick. In arrivo anche un esterno di centrocampo che possa giocare sia sulla sinistra che sulla destra, considerate anche le condizioni di Chukwueze e Saelemaekers.