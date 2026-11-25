L’approdo di Markus Krösche al Milan come nuovo Head of Football è ormai ai dettagli, con l’accordo economico definito in attesa dell’ufficialità e dell’operatività in vista di gennaio.

Il dirigente tedesco porta a Milanello una reputazione costruita su scouting d’avanguardia, valorizzazione tecnica e plusvalenze pesanti.

Tra le operazioni più iconiche della sua carriera spiccano i colpi Randal Kolo Muani e Omar Marmoush, prelevati a parametro zero e rivenduti a cifre complessive intorno ai 170 milioni di euro, oltre alla cessione di Hugo Ekitiké al Liverpool dopo averlo acquistato a circa 35 milioni, senza dimenticare il ciclo vincente coronato dall’Europa League 2022 e la crescita di talenti come Szoboszlai e Nkunku. Un curriculum che ora dovrà tradursi in scelte rapide e mirate al fianco di Rúben Amorim.