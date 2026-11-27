Nella conferenza stampa odierna, Rúben Amorim ha fatto il punto sulla partita e sulle condizioni di Gonçalo Ramos, spiegando come l’uscita del centravanti portoghese sia stata legata a un dolore fisico e abbia inciso sull’inerzia del match.

Un passaggio chiave per l’allenatore rossonero, che ha sottolineato quanto la gara sia cambiata in quel momento.

In un calendario fitto tra campionato, impegni europei e la prospettiva del mercato di gennaio la gestione fisica della rosa resta centrale. L’attenzione di Milanello si concentra ora sulla valutazione del problema accusato da Ramos per capire l’entità dello stop e mantenere compattezza nelle rotazioni offensive in vista dei prossimi impegni.