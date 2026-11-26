Il Milan continua a muoversi con grande attenzione sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Rúben Amorim in vista della finestra di gennaio, intrecciando le proprie strategie con l’ingresso operativo di Markus Krösche e con le manovre delle rivali dirette, Juventus compresa.

La dirigenza rossonera monitora profili mirati per colmare le lacune nei tre reparti chiave valutando costi, formule e tempistiche.

Sul fronte delle trattative più calde, ogni mossa viene soppesata anche in chiave concorrenza interna e internazionale, evitando rilanci fuori parametro ma restando pronta a cogliere occasioni favorevoli. Parallelamente, il club prosegue nel lavoro di sfoltimento dell’organico tra uscite in prestito e cessioni mirate, così da garantire a Rúben Amorim una squadra più equilibrata e competitiva per la seconda parte di stagione.