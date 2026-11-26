Quattro partite di Serie A e l’Europa League in meno di tre settimane: come arriva il Milan al dicembre che può decidere la corsa al vertice

Cagliari, Parma, Napoli e Como in meno di tre settimane, con in mezzo l’ultimo impegno europeo dell’anno. Il Milan arriva al mese più fitto con il morale alto e una classifica cortissima: a dicembre si capirà quanto può durare la corsa al vertice.

Il 5-1 al Frosinone ha confermato il buon momento dei rossoneri. Dopo dodici giornate il Milan è quarto con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Davanti ci sono la Lazio a 32, la Roma a 30 e l’Inter a 29, mentre il Como insegue a 26. Cinque squadre racchiuse in sei punti: un equilibrio che rende ogni partita di dicembre un piccolo spareggio.

Dal ko con il Bologna alla risposta nel derby

Per capire da dove riparte il Milan bisogna tornare al 28 ottobre. Quella sera a San Siro il Bologna si è imposto 4-2, firmando l’unica sconfitta rossonera in campionato. Una battuta d’arresto che poteva lasciare il segno e che invece ha prodotto la reazione migliore.

Tre giorni dopo è arrivato il derby vinto 3-1 contro l’Inter, poi il 2-1 in trasferta a Genova e infine il 5-1 al Frosinone. Tre vittorie consecutive, 10 gol segnati e 3 subiti: numeri che raccontano una squadra tornata a esprimersi con continuità, soprattutto in attacco.

Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre

Il primo ostacolo è in Sardegna. Il Cagliari è undicesimo con 16 punti e attraversa un periodo complicato: nelle ultime sei giornate ha raccolto una sola vittoria, l’1-0 contro il Frosinone, a fronte delle sconfitte con Monza, Bologna, Roma, Lazio e Como.

Sulla carta il pronostico pende dalla parte rossonera, ma il contesto merita attenzione. Si gioca di lunedì sera, quattro giorni dopo la trasferta di Europa League in casa dell’Olympiakos, e contro una squadra che ha bisogno di punti per uscire dal momento negativo. Servirà un Milan concentrato fin dal primo minuto.

Milan-Parma, domenica 6 dicembre

A San Siro arriva una squadra in piena lotta per la salvezza. Il Parma è diciassettesimo con 8 punti e due sole vittorie in dodici giornate, l’ultima delle quali pesantissima: il 3-0 in casa dell’Atalanta del 2 novembre.

È proprio quel risultato a suggerire prudenza. I ducali hanno dimostrato di saper colpire quando gli avversari abbassano la guardia, anche se nelle ultime uscite hanno pagato a caro prezzo i propri limiti difensivi, come nell’1-5 casalingo contro la Roma. Per il Milan è la classica gara da vincere senza troppi giri di parole, magari approfittandone per far rifiatare qualche titolare.

La settimana più delicata: Sunderland e Napoli

Il cuore del mese sta tutto in quattro giorni. Giovedì 10 dicembre il Milan ospita il Sunderland a San Siro nell’ultima partita europea del 2026. Domenica 13 c’è la trasferta al Maradona contro il Napoli, probabilmente l’esame più duro del mese.

La classifica dice che il Napoli è ottavo, con 18 punti e nove lunghezze di ritardo dai rossoneri. Il rendimento casalingo racconta però un’altra storia: nelle ultime cinque partite in casa gli azzurri non hanno mai perso, con tre vittorie (Bologna, Frosinone e Torino) e due pareggi (3-3 con la Roma e 1-1 con la Lazio). Chi ama i numeri può confrontare il rendimento casalingo degli azzurri con quello in trasferta dei rossoneri anche nelle sezioni statistiche delle pagine dedicate alla Serie A dei concessionari autorizzati ADM.

Arrivare a Napoli appena tre giorni dopo la sfida europea sarà il vero banco di prova per la profondità della rosa. Qui la gestione delle energie conterà quanto le scelte tattiche.

Milan-Como, sabato 19 dicembre: lo scontro diretto

L’ultima partita di campionato del 2026 è anche la più interessante per la classifica. Il Como è quinto, un solo punto dietro al Milan, e viaggia a ritmi altissimi: cinque vittorie nelle ultime sei giornate, con l’unica battuta d’arresto arrivata a San Siro contro l’Inter (0-2).

Prima di presentarsi a San Siro, la squadra lariana affronterà Juventus, Monza e Bologna. Comunque vada, a Milano arriverà un avversario con idee chiare e grande fiducia. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di allungare su una diretta concorrente e di chiudere il 2026 con la certezza di essere nel gruppo di testa. Una sconfitta, invece, potrebbe cambiare gli equilibri della zona Champions.