Il Milan prepara un mercato invernale intenso anche sul fronte delle uscite per sfoltire la rosa di Rúben Amorim e liberare spazio agli innesti richiesti dal tecnico. Quattro i nomi principali sul tavolo della dirigenza rossonera, pronta a operare con il supporto di Markus Krösche.

In prima fila c’è Pervis Estupiñán: dopo un rendimento al di sotto delle attese sulla corsia mancina, l’ecuadoriano è sul piede di partenza con la Fiorentina interessata. Valutazioni aperte anche per Warren Bondo, profilo che può garantire minutaggio e plusvalenze in caso di offerte concrete. Infine, spazio ai giovani: Francesco Camarda e Christian Comotto, entrambi blindati con contratti a lungo termine, sono destinati al prestito secco per giocare con continuità, con il Torino e diversi club di Serie A e B sulle tracce dell’attaccante e il Genoa in pole per il centrocampista.