Fabio Cannavaro accende le suggestioni di mercato attorno a Virgil van Dijk e al Milan. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex pallone d’oro ha svelato un retroscena legato al difensore olandese classe 1991, in scadenza di contratto con il Liverpool il 30 giugno 2027: incontrato ai Mondiali, gli avrebbe confidato il fascino per un’esperienza in Italia.

Cannavaro ha aggiunto che sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, esaltandone fisicità e velocità unite negli anni ai massimi livelli. Il profilo resta un’idea suggestiva più che una trattativa avviata, in un momento in cui la dirigenza rossonera valuta rinforzi mirati per la difesa di Rúben Amorim, tra obiettivi come Gonçalo Inácio e Gabriele Calvani, senza dimenticare il peso di ingaggio e tempistiche per un trentacinquenne.