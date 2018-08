MILAN NEWS – C’è grande attesa e curiosità su come sarà composto e schierato il primo Milan della stagione, visto anche l’ottimo mercato estivo completato dalla nuova proprietà.

Oggi, nel match serale contro il Napoli allo stadio San Paolo, sarà interessante vedere la banda di Gennaro Gattuso se sia davvero pronta a fare il salto di qualità, ad iniziare una stagione da protagonista. La squadra di Carlo Ancelotti invece viene dall’ottimo debutto in casa della Lazio, avendo dimostrato a tutti di poter competere per il titolo anche senza grandi acquisti estivi.

Napoli-Milan, le probabili formazioni del match

Oggi la Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni delle due squadre rivali che si affrontano a partire dalle ore 20,30. Il Milan sembra voler puntare sui ‘fedelissimi’ di Gattuso, dunque con pochi cambiamenti rispetto allo scorso anno: la testimonianza è la presenza dal 1′ minuto di Fabio Borini come ala sinistra per sostituire lo squalificato Calhanoglu. Nel 4-3-3 di partenza la sorpresa sarà dunque quella del numero 11, mentre molti dei nuovi acquisti come Bakayoko, Laxalt e Castillejo partiranno dalla panchina.

Il Napoli invece risponderà con la stessa formazione vista contro la Lazio sette giorni fa: Karnezis dovrebbe restare titolare tra i pali preferito all’ultimo arrivato Ospina. In attacco ancora spazio a Milik, mentre Mertens dovrebbe accomodarsi in panchina. Per Ancelotti e Gattuso sfida a colpi di 4-3-3 ma con caratteristiche e dettagli molto diversi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it