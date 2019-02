MILAN NEWS – Dai continui buchi di inizio stagione alla vetta d’Europa: il mondo Milan si è ribaltato in tutto e per tutto, anche in difesa. Perché se Krzysztof Piątek e Lucas Paquetá hanno dato lo sprint offensivo necessario, lo strepitoso lavoro di Gennaro Gattuso ha invece risolto un grave problema di inizio stagione per il Diavolo.

Appena quattro le reti incassate su 10 partite di Serie A nel 2019. Uno score unico o quasi. Perché come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è un dato che il Milan condivide solo col Barcellona considerando i cinque principali campionati d’Europa. Oltre loro, nessuno ha fatto meglio. E pensare che invece a inizio stagione il goal subito era quasi matematico, con i rossoneri che hanno impiegato ben 16 giornate per chiudere la porta. Nel pieno della burrasca, il tecnico rossonero puntava tutto sull’aspetto mentale: “Commettiamo errori sistematici e questo ci toglie serenità, lo paghiamo a livello di testa”. Fondamentale la cura del tecnico in tal senso, il quale è solito dedicare un allenamento specifico al reparto arretrato almeno due volte a settimana. Un ‘lavoro a secco’, ossia senza pallone, utile per limare gli automatismi della linea a quattro. Metodi di sacchiana e ancelottiana memoria. Tutto questo unito al ritorno del capitano Alessio Romagnoli, a un super Gianluigi Donnarumma e alla doppia diga Tiémoué Bakayoko–Frank Kessié ha portato al risultato sperato. Una prerogativa essenziale per puntare al vertice della classifica.

